正文(4906)今(6)日舉辦法人說明會，董事長陳鴻文表示，對於2022年展望樂觀，缺料問題有機會在明年第二季看到明顯趨緩往下，另外，對於網通必考題低軌衛星，他則表示，仍處於送樣或是驗證階段，都尚未產生貢獻，但商機是可期的。

回顧2021年，陳鴻文表示，正文毛利率受到比較大的衝擊，主要是缺料跟漲價，將增加成本轉移給客戶時間上還是有落差，好比上游漲價約20%，轉移到客戶的時間差約有一個季度左右，因此，明年毛利率可望趨於穩定，2022年第2季開始這些半導體缺貨狀況可望大幅緩解，估計2022年第2季缺料漲價部分可望往下趨緩。

美中貿易戰持續上演，陳鴻文表示，在貿易戰下，看到機會也面臨挑戰，目前大陸生產的比離開大陸的還很低，以電子業來說才1成多，未來勢必會持續遷移，但美國川普政府之後更強調乾淨網路的重要，也限縮大陸廠商的市場機會，明年對台灣網通來說是一個很大的利多，衝擊到過去來自大陸強勁的競爭對手華為、中興，相信不僅是正文，2022年整體網通廠業績都有不錯表現，正文對2022年展望樂觀。

有利多當然也有挑戰，陳鴻文表示，在業界看到機會下，大家要比速度，還有比誰有大陸以外的產能，目前接觸客戶都是強烈要求跟最好是大陸以外出貨會比較安心，但大陸的基礎建設跟產業鏈在長期建設下還是有其優勢，將其移轉到東南亞會比較分散。

近期網通業最夯話題莫過於低軌衛星，陳鴻文表示，正文在低軌衛星部分，仍處於送樣或是驗證階段，都尚未產生貢獻，但他強調，「未來通訊世界從衛星到地面會無所不在」，且衛星是涵蓋整個地球的，是新的通訊時代，低軌衛星將有幾萬個衛星繞著地球跑。

正文越南廠2019年11月開始量產出貨，9條生產線已經滿載，現在廠區空間也部屬完成，每個月量產60萬台，幾乎呈現滿載，若說沒有完全滿載，主要還是缺料問題。