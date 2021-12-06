期交所三項制度調整自今日起陸續上線，包括商品類期貨適用動態價格穩定措施、夜盤三大法人交易資訊揭示以及調整臺指選擇權以外的選擇權商品契約規格。

期交所三項制度調整中，黃金期貨、臺幣黃金期貨及布蘭特原油期貨等商品類期貨適用動態價格穩定措施，今日實施。

而考量夜盤占日盤同商品交易比重已高達三成，為協助交易人了解市場變化，今日起新增夜盤三大法人交易資訊揭示。

另外，調整臺指選擇權以外的選擇權商品契約規格，包括減少電子、金融、股票(含ETF)及黃金選擇權之遠月契約，僅保留3個較近到期契約，及縮小電子、金融及黃金選擇權最近月契約履約價格間距，以貼近市場需求及提升商品流動性。其中電子、金融、股票(含ETF)選擇權契約規格調整，自12月16日實施，黃金選擇權契約規格調整自12月30日實施。

期交所小型金融期貨今日上市，期交所表示，小型金融期貨契約代碼為ZFF，契約規模為金融期貨(民國88年上市)的四分之一，每口契約價值約為新臺幣41萬元，保證金為新臺幣1萬9750元，交易人可以較低資金成本參與金融股交易。

為協力業者共同推廣小型金融期貨，期交所於今日起至111年3月31日止，舉辦為期4個月的「小型金融期貨交易獎勵活動」，總獎金達新臺幣440萬元，獎勵對象包括期貨經紀商、期貨交易輔助人及其從業人員，以及法人機構等。同時，期交所於網站首頁設置「小型金融期貨」及「期貨市場三項制度調整」宣導專區，歡迎多加利用。