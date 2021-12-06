宏達電(2409)VR領域拚開花結果，隨著新款VR眼鏡開賣，搭上元宇宙題材，宏達電11月營收相較10月回溫逾3成，惟前11月合併營收仍年減少9.89%

宏達電11月合併營收4.63億元，年減少16.63%，月增加32.41%；累計前11月合併營收46.78億元，年減少9.89%。

宏達電持續在VR領域深耕，繼日前與高雄市政府於高軟園區共同打造亞灣首座5G XR O-RAN實驗場後，近日雙方聯手舉辦開發者大會暨創新交流會，從5G應用商角度出發，分享HTC整合VR串流技術、5G專網應用服務與虛擬智慧城市展場應用，吸引30多家創新業者齊聚交流探索全新內容創作方式及應用開發。

在虛擬實境的人才深耕與教育推廣上，宏達電與臺北醫學大學成立食品安全VR教學資源中心，利用虛擬實境方式進行食品安全教育，可讓食品從業人員在虛擬的作業環境中，如餐廳、工廠或是中央廚房，充分體驗實際作業流程，新進員工或學生也可在安全的環境下進行訓練，提前瞭解作業環境及相關設備而無須實際進入場域操作，可有效防止人員對於作業不熟悉而產生的錯誤，造成企業損失。受訓員在VR廚房內驗收食材、前處理、烹調、送餐，並融入危害分析重要管制點的觀察訓練，及模擬在廚房中面對出餐時間壓力及火災等突發狀況的應變訓練，在短時間內可大量且精確地累積經驗，更具備面對職場的能力，也進一步為台灣食品安全產業的人才培育發展作完善準備。

另外，VIVE ORIGINALS搶先推出全球首創全息音樂元宇宙BEATDAY，結合容積攝影、區塊鏈與XR等新科技，推出行動版全息MV，突破既有演出型態，將音樂影像體驗再進化。另BEATDAY攜手美秀集團及大嘻哈時代推出PC版全息演場會，也首度曝光VR版本，宣告元宇宙音樂體驗世代來臨，正式提供用戶跨裝置全平台的全方位服務包含PC版、手機版及VR沉浸式體驗。