隨著三星集團宣布在美國德州泰勒市投入170億美元興建晶圓廠，用以生產先進製程，美國德州州長Greg Abbott受訪指出，德州未來將成為晶片製造中心，並提到美國過去20年犯了重大錯誤，就是將所有生活必需品外包，美國不應該再依賴中國或是其他國家滿足基本需求。

據Fox Business報導，Greg Abbott接受主持人Maria Bartiromo專訪時提及，2021年前11個月有70家企業將總部移往德州，等於是每5天就有1家企業進駐，當中包括電動車大廠特斯拉，他指出，主因是德州沒有任何侵犯個人自由的規定。

除了德州，全球晶圓代工龍頭台積電去年5月宣布將在美國亞利桑那州鳳凰城投資120億美元興建12吋晶圓廠，用以生產5奈米製程，預計2024年開始量產。英特爾則是在今年宣布赴亞利桑那州奧科蒂洛投資200億美元興建2座先進製程晶圓廠，並在今年9月開始動工。

三星指出，將斥資170億美元在德州泰勒市興建晶圓廠，用以生產行動裝置、5G、高效能運算、人工智慧等先進製程晶片，預計2022年上半年動工，2024年下半年量產。這也成為三星在美國最大一筆投資案。Greg Abbott表示，全球最頂尖的商業環境與優秀人才吸引到三星等企業在德州持續投資。

特斯拉執行長馬斯克今年10月7日股東會上宣布，公司總部從加州矽谷遷移至德州奧斯汀(Austin)。從德州許可與監管部(TDLR)的公開文件顯示，特斯拉的奧斯汀廠區5座廠房設施興建費用達10.6億美元，預計在今年12月31日前興建完成。

還有類比IC大廠德州儀器，11月17日宣布明年將在德州謝爾曼(Sherman)打造2座12吋晶圓廠，最終有望達到4座的投資案。德儀指出，首座晶圓廠產能將在2025年投產，預計在該地的投資金額上看300億美元。

據外媒報導指出，德州目前擁有200 多家半導體製造設施，包括IBM、Arm、美光、恩智浦、英飛凌等大廠都有進駐，奧斯汀甚至成為近年來吸引科技業、半導體產業最主要的城市，還被形容成矽谷第二。根據奧斯汀地區製造商協會（Austin Regional Manufacturers Association）統計，該地區有4分之1的製造業為半導體公司，科技業的員工超過2萬名，該協會董事執行董事埃德·拉特森（Ed Latson）指出，這將協助美國在半導體創新技術的領先地位，並減少對海外供應鏈的依賴。