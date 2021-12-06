麗豐-KY（4137）雙喜臨門！繼主營通路「克麗緹娜」六度榮獲「台灣前25大國際品牌」大獎，品牌價值達9500萬美元後，自結11月合併營收也以5.04億元，創下歷年同期新高，且連續三個月單月營收破人民幣1億元大關；累計今年前11月合併營收48.35億元，交出年增36.45％佳績。

營運表現耀眼的麗豐，目前「克麗緹娜」全球總加盟店數4933達家，且平均加盟店月營收亦逐步提升，加上「RnD璦緹」美甲美睫、「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商平台穩紮穩打，挹注麗豐-KY營運展現良好成績單。

法人表示，儘管大陸目前仍受疫情干擾，而麗豐11月營收還能維持5億元的業績表現，預期第四季仍可仍續成長力道中，法人看好該公司今年EPS將有衝破16元實力，持續坐穩美容保養品族群獲利王寶座。

麗豐表示，雙11購物節向來是美容保養產業的大檔期，但在經歷COVID-19疫情改變消費環境後，該公司針對後疫情時代的大趨勢中，積極推出許多新產品，並通過與網紅主播及名人雙向合作的方式下，找出與商品的最佳適配性，為產品帶來龐大的銷售量及知名度，堆高品牌力。

麗豐表示，該公司年年力推的天然恆定的鹼性著稱的百年水礦「巴部農天然鹼性礦泉水」的明星熱銷產品，其來自台灣新竹縣橫山鄉大山背地區的巴部農天然鹼性礦泉水，是台灣僅見的火山玄武岩礦泉水，以獨特的天然pH9.0與豐富微量元素、口感輕柔甘甜等特色，在世界品質評鑑大賞評選獲得權威品質評鑑機構Monde Selection頒發最高榮譽「特級金獎」(Grand Gold Award)，也獲愛美女性、運動員與高齡保健者等族群所喜愛。

「巴部農天然鹼性礦泉水」目前已在兩岸銷售超過千萬瓶，麗豐-KY將持續以「美麗+新消費」為主軸，強化核心價值-產品力，推進四大通路擴張版圖火力全開，為未來營運添材加火。