氣動元件大廠亞德客-KY（6）日公布，11月及前十一月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，全面改寫同期次高。亞德客表示，亞德客列大陸優先供電名單，產出未受到限電影響，大陸廠稼動率仍維持110％，提高庫存量，支應明年3月份起，氣動元件市場傳統旺季需求。

亞德客11月合併營收人民幣4.42億元，年增2.95％；折合新台幣計價19.25億元，年增2.73％，創同期次高。前十一月合併營收人民幣攀升至53.36億元，年成長33.01％，折合新台幣計價231.49億餘元，年增幅35.18％，改寫史上新高。亞德客指出，亞德客11月來自電池、汽車及紡織機械等行業出貨有較高的增長率。

亞德客表示，亞德客11月接單高於出貨，惟11月上半個月因受疫情不穩定及限電影響，導致接單及出貨較弱。但隨著限電狀況逐漸緩解，從第四周開始至今，接單及出貨均大幅提升。公司產出未受到限電影響，仍維持110％的稼動率來提高庫存量，以支應明年三月份起的傳統旺季需求。