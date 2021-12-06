繼麥當勞11月底宣布漲價後，台灣肯德基今（6日）也宣布，考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將於110年12月7日起調整部分餐點售價，調幅2至10元。其中主餐類產品共調整13個品項售價，單點價格調整區間為3至10元、個人套餐類產品售價調幅5至10元；甜點、點心類單點調整區間為2至5元。

而$59 ABC 優惠、早餐全品項、飲料全品項、點心6品項價格則維持不變。同時，自12月7日起，肯德基也推出「年終感恩祭，雞嗑享回饋」活動，最低5折；預訂快取點餐優惠加1元享多1件。

肯德基花生熔岩咔啦雞腿堡，套餐調升6元，XL套餐調升6元；椒香麻辣脆雞單點漲5元、套餐漲10元。（肯德基提供）

台灣肯德基此次調整部分產品售價，包括主餐類共調整13個品項產品售價，調幅為3至10元：炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元；台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元；經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元；漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5至6元；甜點、點心類調整3個品項產品售價，調幅為2至5元；原味蛋撻單點調幅為4元；K酥雞翅1份與薯條調幅為2至5元。