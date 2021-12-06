雲林縣四湖鄉箔子寮漁港曾是雲林最大漁港，但因淤沙問題已沒落20餘年，雲林縣議會副議長蘇俊豪6日表示周邊的嘉義縣、彰化縣都有指標漁港，雲林卻沒有，癥結在於淤沙問題，定期清淤只能治標，延伸護堤才能治本，但相關經費多達10餘億元，將連合縣府、立委、漁會向中央爭取。

出身四湖鄉的蘇俊豪，對於雲林沿海日益沒落，認為箔子寮漁港缺乏發展是主要原因之一，1976年開港啟用的箔子寮漁港，全盛時期來自屏東、高雄、台南、嘉義的寄港漁船達5、600艘，如今卻因航道淤積嚴重出航困難，漁港與鄰近鄉鎮跟著沒落，盛況不再。

蘇俊豪說，雲林縣南邊的嘉義縣有東石漁人碼頭、布袋觀光漁港，北邊彰化縣則有王功漁火碼頭，特色漁港假日遊客絡繹不絕，唯有雲林縣沒有1處指標漁港，箔子寮漁港只要善加規畫，絕對有極大的發展空間。

蘇俊豪回憶，小時候經常看到箔子寮漁港停滿各種船隻，冬至前後捕烏魚期間，來自全台的漁船更是擠暴漁港，還有遊輪往返澎湖，當時雲林沿海非常繁榮，後來卻因航道、漁港淤沙問題，沒落20餘年至今，非常可惜。

蘇俊豪指出，目前雲林縣政府每年編列經費清除箔子寮漁港淤沙，但因護堤過短海沙不斷漂入，每次清淤後不到半年又重新淤積，唯有進行護堤延伸工程，才能從根本解決漁港與航道淤沙問題。

另外，蘇俊豪也極力爭取離岸風場的維運碼頭設在箔子寮漁港，目前能源公司持續在雲林外海開發離岸風場，維運碼頭卻設在嘉義布袋港，原因也是箔子寮漁港淤沙，只要解決淤沙問題，便可創造漁民、能源公司、沿海鄉鎮的3贏。