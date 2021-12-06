運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，在桃花位放吉祥物、擺設成雙、留下新年喜帖、擺放花瓶都能提升桃花運，2022年的桃花位在正北方，可擺放招桃花物品，不過千萬要注意，如果擺放花瓶，一定不能留空，否則將招來爛桃花。

▍1.桃花位旺運

根據九宮飛星方位的變化，2022年一白貪狼星飛臨正北方，一白貪狼星主管人緣、感情，主得名氣、官位和偏財，所以2022年的桃花位為正北方。在家裡的正北方向種植鮮花，擺上吉祥物，讓桃花方位有生氣，便能增旺桃花運，提升貴人緣。

▍2.擺設成雙成對

俗話說，好事成雙，就算自己一個人居住，擺設也不要都為單數。比如枕頭、餐具、花盆一類的物品，盡量成雙成對擺放，單身女性則可藉由戴一對耳環，取其成雙成對的含義，讓自己早日覓得良人。

▍3.新年喜帖

新年時有許多好日子，有些人會選擇在年初結婚，如果你正巧收到了新年期間的喜帖，可以特別留下，能幫助你匯聚人氣，增旺桃花。因為喜帖是喜訊、好運上門的意思，可以將其放在枕頭下、書桌檯燈下，或者隨身背的包包裡，增添喜氣，增旺桃花姻緣運勢。

▍4.擺放花瓶

在家裡擺放花瓶，也能形成一個催旺桃花運的風水氣場，同時還有利於家居平安。花瓶寓意平平安安，在屋內擺放花瓶，還有出入平安的意思。一般來說，花瓶適合擺放的地方在玄關處，正所謂，開門見喜，圓潤漂亮的花瓶自帶喜意，能讓人進門出門都能沾上喜氣，從而增旺人緣和桃花。但是要注意，花瓶不可為空，否則不僅不會增旺運勢，還會有招到爛桃花的危險。

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