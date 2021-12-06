時下許多美女性都會定期做美甲，甚至不惜花大錢做各種不同風格的造型，一名女網友表示花了800元做美甲，不料卻被大家說像「指甲卡垢、沒洗乾淨」，照片曝光讓眾人笑翻，有網友直呼「看起來真的很髒」！

一名女網友在臉書社團《爆笑公社2》PO出照片表示，花了800元做美甲，結果大家都說她手沒洗乾淨。從照片可見，原PO做的是極簡「法式」造型，甲面大部分都留白，只有指甲邊緣塗上一條銀灰色的細線，不過可能因為光線關係，乍看之下真的很像指甲卡了黑色的垢。

女網友PO出花800元做的美甲。(圖/截自臉書爆笑公社2)

另一名網友在留言處貼出自己的法式美甲，表示「我跟你做的應該是同款」，被其他人稱讚有光澤、指甲也有修出型來，好看多了。(圖/截自臉書爆笑公社2)

照片曝光後讓眾人笑翻，瞬間吸引超過6千個讚，網友紛紛留言「摳出仙，卡在指甲縫的fu」、「去修車可以免費獲得這款，還可以賺八百噢」、「我忘了幫小朋友剪指甲，也常常這樣賺800元耶」、「看起來真的很髒啊，好想扣掉喔」、「去外面地上抓個幾下就有了，幹嘛花800元？傻傻的」。

還有網友表示「800做這樣？！」、「倒貼800我都不要」、「第一眼看見真的瞬間冒起厭惡感」、「指甲縫髒髒的感覺」。有網友指出，是因為原PO的指甲短於指肉，所以很容易有這樣的錯覺，加上照片拍起來，那條線似銀又似銅，才會讓人搞不清楚到底是畫上去的，還是指甲卡垢。