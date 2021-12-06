桓鼎-KY（5543）6日公告11月營收達3.5億元，月增5.9％、年增249.3％，在正式併入電池模組廠佐茂後，業績逐步攀升，已連3月改寫新高，法人預估12月有機會再創高峰。

以營收占比來看，桓鼎-KY四大事業群中，以「儲能與鋰電池應用」達3成最高，其次為「節能建材」29％、創能基建26％、「智能穿戴」則占15％，同步維持成長力道，帶動營收續締新猷。

桓鼎-KY在獲利成長基礎下，近來積極進行轉型布局，跨足電池模組領域，產品組合也進一步拓展至運動智能穿戴，工業、醫療及車載用ICT裝置等，並發展輕型交通工具及中大型儲能系統（ESS）等，進入儲能應用供應鏈。

桓鼎-KY指出，公司儲能與鋰電池應用事業群擁有高度穩定性及可依賴性，並可提供高度客製化服務。在儲能系統（ESS）應用包含不斷電系統（UPS）、資料備援電池模組（BBU），並多元應用於資料中心。

另外，桓鼎-KY結合建材專業基礎，投入開發綠電儲能（Powerwalllike）新型電力系統建設，建構微電網系統調度，「綠電儲能牆」應用預計將於明年推出微電網電動車停車場，打造具備再生能源供應鏈的智慧建築，並與德國OWA集團合作，提前布建全球銷售渠道，開拓海外市場。

而「智能穿戴」部分，桓鼎-KY掌握客戶涵蓋運動智能穿戴龍頭及電動輔助自行車大廠、電動滑板車業者、工業用儲能系統商等。隨著歐美政府推出自行車補助，市場自行車數量增加，智慧鎖及各式非主動力的電池應用將逐漸普及，成長趨勢可期。

桓鼎-KY自9月起併入佐茂營收，拉高前11月營收達23.45億元，較去年同期成長1.71倍，法人預估，由於電池模組客戶需求強勁、建材部分也預計有美大型訂單敲定，12月營收將維持高檔水準，不排除再創新高紀錄。