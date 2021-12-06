距離耶誕節不到一個月的時間，雖然疫情仍持續影響觀光產業，但今年過節氣氛仍沒有降低。高雄翰品酒店在一樓與各樓層有應景布置外，也推出聖誕節活動，不僅增添節慶氛圍，還營造溫馨氣氛。

高雄翰品酒店今年以「傳遞溫馨慶聖誕」為主題，與高雄市飛揚福利服務協會合作，協助50位孩童募集聖誕禮物。即日起至12月19日舉辦聖誕老公公是你嗎？許願樹聖誕禮物募集活動，於一樓大廳聖誕樹吊掛50張聖誕心願卡代表50個孩童的心願。

高雄市飛揚福利服務協會成立20年，由一群老師及志工共同組成，以台灣弱勢處境的兒童及青少年的終生照顧、終生教育為願景，追求堅心實際的關懷陪伴為使命。呵護中低收入戶，單親，外藉及原住民的孩子，包括課後接送、課業輔導、品格培養、家庭訪問、才藝課程，陪伴他們成長。

高雄翰品酒店表示，有6歲孩童想要書包，因為他的書包破了。12歲的男學生喜歡打球，想要一個籃球；另有12歲孩童許願要電暖器，因為冬天到了要保暖。還有一位高三的學生，未來想讀運動類的科系，希望可以送他運動心理學或者運動科學類的書籍。

飯店表示，這個活動所有募集的禮物對一般民眾並不困難，卻能讓孩子感受到社會的愛，並能培養他們將來回饋社會的心。想要認領聖誕心願卡可至飯店粉絲團查看許願卡相簿，歡迎民眾變身聖誕老人，滿足孩子們的小心願，分享來自你的祝福。