2022地方大選，各政黨摩拳擦掌布局當中，前台南縣縣長蘇煥智今天表示，以目前態勢來看，民進黨在地方大選不容易操作芒果乾（亡國感），因此，除了基隆還有機會，雲林以北可能都會是「藍藍藍」。

蘇煥智今天接受《震傳媒》資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，過去民進黨黨員可以參與初選，現在黨員沒有權利參與，造成疏離感非常重，有些人還是從國民黨派系靠過來，外界說民進黨越來越像國民黨，其實是因為以前的黨員權利都不見了，現在進來的變成都是能夠拉人頭黨員的人。

他說，民進黨網路行銷，包括1450問題等，不只深入到一般的大眾媒體，也深入到整個網路的行銷，現在有不同意見的都被打、被抹紅。

黃光芹詢問「有一天民意會反撲？」蘇煥智表示，的確有可能，所以民進黨現在推新竹縣市合併，按照目前情況，2022雲林以北很可能會死一片。

民進黨若操作「抗中保台」對選戰是否有效，蘇煥智表示，民進黨在全國性選舉時，很容易操作芒果乾（亡國感），但2022屬於地方選舉，芒果乾不容易操作，民進黨很可能會重蹈2018的命運。

台南市長黃偉哲日前被指控為線民，外界質疑是否可能衝擊他2022連任選情。蘇煥智認為，黃偉哲因為不是新系，民進黨沒有心思動這些事，而且民進黨內部被認為是抓耙仔的更多，還更大咖，線民事件對黃偉哲的殺傷力還有待觀察。

談到高雄市長陳其邁的選情，他說，陳其邁也是相對穩定，不容易撼動，也不容易找到挑戰者，民進黨在台南、高雄沒有問題。

至於陳時中負面聲量纏身，是否有參選雙北或桃園的機會？蘇煥智認為，若陳時中被提名為候選人的話，對民進黨風險更大，因為高端等爭議問題，讓他有很多瑕疵會被拿出來檢視，而且還會被打得更兇。

近期社會治安事件頻傳，蘇煥智指出，看蔡英文身邊站的人就知道原因，蔡英文時常身邊站著一位，背景是文山會的會長的國策顧問黃承國，很多人要做事都要請他們去疏通，「蔡英文把執政管道變成這樣，你說治安會好？」

蘇煥智表示，很多警察的人事也是需要靠他們去協調，請這樣的人士來擔任職務，會讓警方對黑道、幫派的態度會有所保留，總體治安會加速崩解。