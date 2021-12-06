印度東北部與緬甸接壤的偏遠地區發生嚴重軍民衝突，軍隊懷疑村民與叛亂份子有連結，村民的情緒反應也很大，結果軍方向村民開槍，有十幾人被士兵殺害，而村民也焚燒軍車以示抗議。

軍事網(military.com)事件發生那加蘭邦(Nagaland state)，當地最高民選官員內菲烏•里歐(Neiphiu Rio) 譴責，周六的平民喪生事件，呼籲中央必須進行事件真相調查。

一名不透露姓名的軍官說，這起衝突事件源於溝通不良，士兵們收到該地區有叛亂分子活動的情報，對一輛卡車開槍，造成6人被殺。憤怒村民拿起汽油彈燒毀兩輛軍車，士兵們再次開火，又殺死了9人。不過，衝突當中也有1名士兵喪生。

這位匿名軍官請媒體必須低調，他沒有被授權與記者交談。

印度軍方發表聲明稱「對事件及其後果深表遺憾」，並補充「軍方非常重視此事，高級調查組正在調查人員傷亡的原因，並依法採取適當行動。」

軍方仍表示「關於叛亂份子活動的情報是可靠的，他們經常在偏遠地區襲擊印度政府軍，之後潛入緬甸。」

當地社區領袖柯亞克( Nyamtow Konyak)說，被軍方殺害的村民只是普通的煤礦工人。

印度內政部長沙阿( Amit Shah)對這起不幸事件表示悲痛，承認政府將調查這起嚴重命案事件。

印度偏遠地區大多有此類的衝突，由於二戰後的國境線規劃有爭議，邊境地區的民族特別複雜，結成了民族叛亂團體，他們的要求包括獨立，或是爭取最大的自治權。