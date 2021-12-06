21歲男子滕家龍6日凌晨2時許，在新北市永和區某酒吧涉嫌持水果刀刺死31歲曾姓男子，遭警方逮捕帶回偵訊。（葉書宏攝）

21歲男子滕家龍6日凌晨2時許，在新北市永和區某酒吧涉嫌持水果刀刺死31歲曾姓男子，遭警方逮捕帶回偵訊。（葉書宏攝）

21歲男子滕家龍6日凌晨2時許，在新北市永和區某酒吧涉嫌持水果刀（圖）刺死31歲曾姓男子，遭警方逮捕帶回偵訊。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

慶生會變調！21歲男子滕家龍今（6日）凌晨與友人前往新北市永和區福和路某酒吧慶生，疑因不滿隔壁桌31歲曾姓男子抱怨女店員服務太差，騰嫌出面護花「要對方給個面子！」最後卻釀成肢體衝突，騰嫌持水果刀刺死曾男，警訊後依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

據悉，滕嫌相當年輕，無業卻有傷害、妨害自由、恐嚇取財、洗錢等多項前科，目前因詐欺案，在海巡署服勞動役，今（6日）是他的21歲生日，他連趕2攤KTV慶生會後，因酒興正濃與1名友人轉往福和路某酒吧續攤慶生，滕嫌為該店常客與店內員工熟識。

曾男與31歲徐姓男子從事外送員工作，兩人同樣前往該酒吧飲酒，現場約有10餘名客人，曾男不滿女服務生冷淡、態度不佳，當場指責27歲周姓女店員，滕嫌為此大為不滿。

滕嫌上前告知曾男「今天我慶生，不要鬧，不能給個面子嗎？」曾男不予理會當場回嗆，雙方先在店內發生口角，曾男與徐男付錢走人，豈料，在店門口時雙方再度因互看、嗆聲發生口角。

雙方在店外扭打成一團，周圍酒客都上前勸架，曾男持一旁酒瓶攻擊滕嫌頭部，滕嫌則拿出預藏的水果刀追砍曾男，最後更刺向曾男腹部，造成他臟器外漏，連勸架的周姓女店員也遭砍傷，需住院縫合傷口，並無生命危險。

警消獲報到場當場逮捕滕嫌，滕嫌坦承犯案，他供稱，但因酒醉過程已經完全不記得了。警方同時查扣水果刀等證物，訊後將依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。

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