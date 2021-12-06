屈中恆老婆Vicky(童秀娟)之前才自爆和老公房事秘密，說老公「年過50後，比較喜歡早上」，而昨(5日)在臉書曬出火辣泳裝照，似乎也證實了結婚19年屈中恆努力做人的原因，引來藝人好友及網友表示「羨慕！好性感喔！」

屈中恆的老婆Vicky喜歡曬出美照分享生活，社群媒體上時不時就可見到一家六口甜蜜相處的日常，雖然結婚19年早已身為四寶媽，但Vicky仍靠著運動維持苗條身材，昨(5日)她貼出泳裝照大秀火辣線條，用豐滿上圍自豪表示「我終於找到不想減肥的理由了」！

只見照片中可見Vicky頂著慵懶亂髮，從背景可看出是身處泳池的烤箱，身穿黑色低胸泳裝搭配迷離眼神，火辣上圍事業線吸睛完全表露無遺，無論對著鏡頭放電或輕撫著紅唇望眼欲穿都十分撩人，Vicky笑說自己「都在照騙」，同時也標記了好友梁赫群並開玩笑說「我比台灣孔劉梁赫群誠實吧～他是有妄想症」。

Vicky無論對著鏡頭放電或凝視遠方都十分撩人。（圖／Vicky臉書）

Vicky的火辣美照一經分享，立刻引來留言區暴動熱烈迴響，更釣出藝人好友驚呼她的好身材，方馨表示「超美的」，嚴立婷則激動讚嘆「哇噻」，且附上多個眼冒愛心的表情符號，其他網友也紛紛驚嘆「這身材不得了啊」、「超級辣！性感又漂亮」、「正翻人妻」！