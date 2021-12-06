温昇豪被關。（公視提供）

郭子乾飾演的吉桑被關時隔著門牆將女兒囑託給KK。（公視提供）

温昇豪被自稱太太的李杏保釋出來。（公視提供）

連俞涵劇中愛慕温昇豪飾演的KK。（公視提供）

公視與客委會合製時代生活劇《茶金》上周播出第7、8集，平均收視率持續攀升，分別為1.60及1.63，居當日全頻道（含無線／有線）戲劇類節目之冠，瞬間收視高點1.91落在連俞涵（飾「小吉」張薏心）與温昇豪（飾KK）再次一起「喝綠豆湯」。而温昇豪被郭子乾「求婚」，竟被發「太太卡」，被網友熱議。

在《茶金》中，每次連俞涵端綠豆湯出來找温昇豪，總是粉絲的焦點，被視兩人幽會的象徵。温昇豪說：「KK對薏心來說，就是她的一雙眼，用他的肩膀帶著薏心去走向世界，更是一位精神導師，讓薏心想去追隨他！這是個很不同的戀愛方式！」

劇中兩人在最憂心愁容的時刻，有著各自的心事，薏心再次端著綠豆湯與KK一起吃，兩人沈默不語，默默喝著綠豆湯，四眼對望，只有鋼琴與口琴簡單的旋律，就在這一匙一匙間，精神上互相扶持著，充滿愛意。連俞涵回想喝綠豆湯的戲，直呼「這場戲超抒壓」，還透露：「道具組準備的茶及綠豆湯都超好喝的，每次一定都會喝光光。」

劇中因不願意被收歸國有，肥料工廠被百般刁難，再加上烏面因化肥使用不當逝世，國府將這件事當作奪走美方化肥廠的籌碼，KK與吉桑雙雙被警察逮捕入獄。兩個男人隔著獄門背靠著，吉桑擔憂天有不測，在獄中將薏心託付給KK，問KK：「可以不可來幫薏心的忙？」KK回應：「這是應該的！」吉桑直接單刀直入說：「我知道你比較洋派，婚禮要怎麼辦，隨你們年輕人開心！」被粉絲熱議「吉桑真的招女婿啊」、「笑死！突然嫁女兒」、「KK可能更危險！」還有粉絲狂推：「吉桑跟KK很有CP感～」。但KK竟是被自稱是「太太」夏老板（李杏飾）保釋出獄。粉絲激動地留言：「被發太太卡」，還幫吉桑寫了一串OS「你有結婚要先講啊」、「有太太不早說，害我講一整夜！」、「尷尬爆」，更有入戲的粉絲說：「（小吉）第三次退婚」。

郭子乾說：「監獄這場戲，完全講出我這個父親對女兒、對日光公司的期許，甚至，女兒能夠得到好的歸宿比日光經營更重要！」在回家的車上，郭子乾想要安慰女兒的那個心疼女兒的眼神更被粉絲狂讚。郭子乾說：「我是個愛女心切的爸爸，薏心喜歡KK，我一直都看在眼裡，女兒吃驚看到風姿綽約的夏老板來保釋KK，心裡絕對不好受，當爸爸的只能默默陪伴她，度過每個衝擊。」

第5、6集沒有現身的范文貴（薛仕凌飾），在第7集一開始就重新登場，自己開店做小茶販，細微的神情表現、肢體動作，都跟先前沒自信、怯懦的表現完全不同。文貴進入國華公司後以機智努力達老板設下的各個目標，甚至超越目標，看到小吉時眼中仍充滿了愛意，讓「心貴派」的擁護者重燃一些希望，期待日後進展。