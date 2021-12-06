滴滴自美股退市消息與美證交會嚴審中概股新規，最近引發美國股市的中概股暴跌風潮，震憾了美國與中國的投資人。美媒《紐約時報》分析稱，美中長達30年的資本合作關係，重塑了全球政治與金融格局，但是現在這場價值高達上兆美元的熱戀即將結束，滴滴退市的決定讓華爾街明白一個無法迴避的事實：中國已不再需要華爾街了。

《紐約時報》指出，中國通過雇用華爾街銀行來管理首次公開發行等交易，為華爾街帶來了大筆收入。作為回報，華爾街讓中國進入了全球金融和政治權力的殿堂，尤其是在將其引薦給華盛頓方面。

但是，滴滴做出退市決定，讓華爾街明白「中國已不再需要華爾街」。作為世界第2大經濟體，中國自身的資金已非常充足，其經濟實力也不難從其他地方吸引更多資金。美中關係惡化後，中國在華爾街的朋友們失去對華盛頓的影響力。中國領導人則寧願對陸企嚴格控制，也不願讓它們對美國市場的投資者開放。

報導說，如今兩國領導人都在試圖削弱世界上兩個最大經濟體之間廣泛且複雜的聯繫，華爾街是其中最新的領域。正如中國與華爾街的聯手曾幫助塑造了商業的過去一樣，雙方擺脫這種聯繫的做法也可能重塑全球商業的未來。美國威凱平和而德律師事務所常駐北京辦事處合夥人萊斯特．羅斯說，「這是在相互脫鉤，但也是一個為國際交往制定規則的競賽。」

美國政府現在將中國視為最大的經濟、政治和軍事對手，一直在對華爾街與中國的關係施壓。美國政府曾迫使幾家國家控股的中國公司在美摘牌，上週美國證券交易委員會（SEC）採取新規定，要求在美上市的陸企進一步公開帳目，否則將被踢出美國的證券交易所。中國監管機構則反向操作，放鬆了對外資銀行在中國境內業務的限制，高盛和摩根大通等華爾街銀行正在為擴大中國業務進行大筆投資。

報導指出，美國國會的一個委員會今年曾估計，在美國交易所上市的近250家中國公司股票交易總額達2.1萬億美元。但自從滴滴在美IPO後面臨中國政府監管壓力，就幾乎沒有中國公司在美國上市。

曾經有段時間，華爾街的銀行家們能在華盛頓為中國展開遊說，並取得成果。不論是在說服美國政府降低貿易壁壘，或是讓中國加入世界貿易組織與撤除匯率操縱國標籤，華爾街都擔負了重要的角色。但是現在華爾街高管打給華盛頓的電話已經越來越不受理睬。

分析人士認為，隨著美中關係降溫，更多像滴滴這樣的公司將被夾在中間。滴滴曾被譽為顛覆中國交通行業的創新者，但是夾在兩個正在顯示自己的經濟和監管實力的超級大國之間，對企業不利。它的退市可能加劇投資者的擔憂，投資人擔心中國對海外上市的陸企越來越敵視。

一名在銀行工作的投資人表示，投資人如果想投資滴滴或其他中國股票，仍可去香港。大體來說，中國不想讓本國公司去太遠的地方。「這都是中國大陸政府『喊它們回家』，從而擺脫美國監管的計畫的一部分。