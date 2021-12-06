國民黨高市議員黃紹庭質詢時指出，目前中油土地整治環境監測，只有場域外的數值，而按照合約必須監測場域內的VOC（揮發性有機化合物）相關數值，質疑為何市府不敢公布。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員黃紹庭質詢時指出，目前中油土地整治環境監測，只有場域外的數值，而按照合約必須監測場域內的VOC（揮發性有機化合物）相關數值，質疑為何市府不敢公布。（柯宗緯攝）

國民黨議員陳麗娜則指，日前趕工造成1死意外，質疑根本是「血汗土地」。（柯宗緯攝）

民進黨議員黃文志直言，中油整治案將是市長陳其邁明年選舉的「生死門」。（柯宗緯攝）

台積電將進駐高雄煉油廠舊址，汙染整治計畫占地176公頃，堪稱全國史上最大汙染場址。高市府今（6）日在高市議會進行「中油高雄廠土地汙染整治」專案報告，議員聚焦整治作業、工安疑慮、居民健康等議題。民進黨議員黃文志直言，中油整治案將是市長陳其邁明年選舉的「生死門」。國民黨議員陳麗娜則指，日前趕工造成1死意外，質疑根本是「血汗土地」。

對此，陳其邁強調，由台灣最頂尖的專責土汙整治公司協助，並有顧問專家小組加入，形成「整治國家隊」，未來也將與投資方密切合作，整治工法及環境監測都會按照專家會議建議進行，防止二次汙染，並如期在明年6月交地給台積電。

國民黨高市議員黃紹庭質詢時指出，目前中油土地整治環境監測，只有場域外的數值，而按照合約必須監測場域內的VOC（揮發性有機化合物）相關數值，但為何市府不敢公布，外界擔心開挖速度太快，會將土壤中長達一甲子的甲苯等VOC溢散出來，讓市民暴露風險。

陳麗娜提到，整治場址周遭的宏毅社區居民反應聞到揮發性有機化合物（VOC）味道，如何對居民保證無二次汙染？工務局長楊欽富解釋，目前尚未執行熱托附工程，沒有二次汙染問題，且味道是來自加工出口區，現行整治監測都符合標準。陳麗娜不滿指出，開挖就有味道，沒對民眾溝通，沒有任何計畫，民眾聽得下去嗎？直批官員實在太冷血。

黃文志則感謝陳其邁成功爭取台積台設廠，但提醒中油整治案將是明年選舉「生死門」，可能會「成也台積電，敗也台積電」，呼籲整治過程不要求快，而是認真整治，並將乾淨土地交給台積電。民進黨高市議員郭建盟也直言，明年是選舉年，執政團隊好壞都要承擔，這麼快速整治必須做好防制，不要讓民眾抗議，進而影響執政團隊選舉表現。

高市議員黃捷則提出三大訴求，包括汙染控制、職業安全保障、周邊居民健康風險管控。她建議，防空汙方面須落實加熱過程揮發氣體攔截、最終排放氣體空汙監測，並即時監測後勁溪水質變化。另外，不定期勞檢、強化工地安全管理，補助周邊居民健檢費用，追蹤健康狀況。

陳其邁答詢時強調，土壤整治會按照SOP，周遭環境監測陸續會達到14個監測站，若有測到異常數值，一定會立即採取行動，確保空氣品質安全。另外，勞工局會派員至前進指揮所，市府不樂見發生工安或職災事件，會督促整治方、顧問公司或勞工局必須加強工安工作。