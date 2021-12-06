迎接後疫情時代，台中市北區新興里文康教室6日落成啟用，北區公所指出，北區新興里人口達1600人，地狹人稠，以往長輩休閒聚會，僅能借用里內社區大廈公共空間做為集會場所，缺乏活動空間，文康教室的啟用，成銀髮族休閒新據點。

台中市民政局專員吳吉森、北區區長柯宏黛、太平國小校長余益興、陳政顯議員、陳文政議員、在地新興里曹中萍里長、社區發展協會霍榮綬理事長、莊競程立委及賴佳微議員服務處等正式揭牌啟用，揭牌儀式由太平國小小朋友表演太鼓隆重開場，場面熱鬧。

北區新興里文康教室經過當地市議員、台中市政府民政局、台中市停車管理處、北區公所1年多的爭取與協調，將新興停車場內的總務倉庫，改造成符合里民使用空間的文康教室，並獲民政局補助設備經費，於6日正式啟用，除規劃里內多功能集會空間，亦是舊屋新用增加使用效益。

民政局專員吳吉森表示，北區新興里文康教室原址，為台中市停車管理處位於新興停車場內的總務倉庫，經過議員及里長的極力爭取與協調，停管處無償提供建物，加上市政府民政局補助設備經費，新興里文康教室因此誕生。

北區區長柯宏黛表示，新興里地形猶如一艘船形，以精武路、太平路、三民路、一中街、公園路等為主，位居市區熱鬧至極，期待藉由北區新興里文康教室的啟用，活絡里民互動，促進情誼。北區新興里文康教室鄰近精武圖書館與台灣體大中興堂，多有文藝活動舉辦，形成文藝中心新串流。