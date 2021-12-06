全球市調公司歐睿國際（Euromonitor International）報告指出，盡量減少食用某些動物性製品的「彈性素食者」已突破全球人口 40％，而台灣素食人口目前占總人口約 13％，為全球第二高。有鑑於此，OATLY 宣布在台推動美味復「蔬」計畫。

來自瑞典的 OATLY 吉祥物 Big Foot 與台灣觀光大使-「觀光局- 喔熊組長」攜手應援，走訪台灣大街小巷蔬食餐廳，倡導蔬食文化，OATLY並 與多家蔬食餐廳合作把「燕麥奶入菜」，成為台灣首發先例，盼號召更多消費者響應「吃健康遊台灣」，讓燕麥奶為環境與人體都注入滿滿的復甦新能量。

OATLY 為燕麥奶始祖，已進入全球逾二十個市場。OATLY 東亞區銷售負責人廖珮如表示，OATLY 的獨特酶解科技，可將固體的燕麥轉化成液態，並保留燕麥營養精華與食材搭配。她也舉例，以飽滿紮實的義大利米為燉飯材料，選用栗子南瓜薑黃綜合菇及黃瓜為燉飯食材，加以燕麥奶做成燉飯香濃基底，南瓜泥，薑黃和栗子的香氣調和，口感濃郁。