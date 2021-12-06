福特六和汽車長期關注交通安全，不僅提供台灣消費者更全面主被動安全規格的車款，更致力於交通安全宣導，並長期攜手靖娟兒童安全文教基金會，打造出合宜推廣的國小交通安全教育課程，更鼓勵員工以志工身份投入靖娟發起之兒童安全推廣活動。僅管近兩年因疫情影響實體活動舉辦，但福特六和仍與靖娟基金會一同打破時間與地域限制，將交通安全知識透過網路及線上互動的方式傳遞給更多的兒童和家長。

在福特慈善基金Ford Fund的支持下，靖娟基金會正式推出「跟著小黃帽，安全五行動」網路體驗活動，除匯集豐富的兒童交通安全知識與影音內容，更透過寓教於樂的方式，發展出「兒童安全行動大富翁」線上挑戰遊戲，期望藉由生動活潑的數位體驗，培養孩童認知交通安全與學習應變的能力。同時，即日起至2022年1月5日止，凡完成線上挑戰遊戲，並於活動中加入靖娟基金會會員，就有機會抽中iPhone 13，更多豐富內容都在「跟著小黃帽，安全五行動」網站，不需要安裝，只需以瀏覽器打開網頁，手機、電腦、平板都能隨時隨地體驗。