尚騰汽車集團拓展南台灣豪華車市版圖再傳捷報，自2020年初與台灣保時捷簽屬合作意向書正式成為台南、嘉義地區授權經銷商後，尚騰汽車集團便在南台灣豪華車市全面開展相關經銷佈局。除了今年初不畏疫情影響率先在台南市南紡購物中心二館，投資7500萬元闢建全新「台南保時捷都會概念店」，積極建立在地經銷網絡及售後服務能量外，隨後於今年5月中舉行「全新台南保時捷中心」動土典禮，並於6日舉行上樑儀式典禮，現場邀請到包括台灣保時捷總裁傅孟哲（Mathias Busse）、台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚、勤益控股總經理顧立楷、尚騰汽車集團執行長吳睿弘等多位重要貴賓親臨參與。

吳睿弘指出，全新台南保時捷中心預計將於2022年第三季正式開幕，占地總面積逾1600坪，基地座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，不僅交通上極為便利，周邊生活機能亦十分完善。在經過縝密的規劃與設計，全新台南保時捷中心廠區外觀樣貌與內部陳設，除了完全依循德國保時捷原廠最新品牌CI規範，全面導入最新世代保時捷中心的Porsche Destination創新設計概念與工法結構，外牆採用2D曲面及LED燈帶造型，完工之後勢必將成為台南市中心最耀眼的新地標。

吳睿弘介紹，全新台南保時捷中心在空間規劃上，完整涵蓋了新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車部門等區域，為了高規格款待每一位蒞臨的貴賓，內部也將同步導入最新穎的Porsche Platz專屬客戶休憩區，整體風格不僅融入台南府城獨有的在地人文特色等細部巧思，透過人性化且細膩的陳設格局，隨處可見保時捷在設計上的堅持與追求完美的高質感表現，打造讓人耳目一新的保時捷品牌元素，為南台灣消費者提供前所未見的頂級賞車體驗。位於一樓的展示大廳內部透過模組化空間設計的調整機制，最多可同時展示12輛保時捷新世代車款，讓消費者能夠在寬敞舒適的環境裡，仔細品味保時捷跑車精湛的造車工藝，其他專屬區域如Porsche Exclusive Manufaktur個人化選用配備、Porsche Drivers Selection原廠精品展示區，以及Porsche Approved原廠認證中古車展示區等，均透過細心規畫呈現出高質感氛圍。至於消費者在購車後最重視的服務廠區同樣以最高規格打造，尚騰汽車集團特別投入鉅資全面引進符合原廠最高級別規範的頂級維修設備與維修機具，每天最多可提供24輛以上的維修能量，透過專業技師團隊以媲美原廠等級的服務品質，將為嘉南地區的保時捷車主提供最高標準的銷售及售後保修服務。

面對國內電動車市場近年來持續蓬勃發展，尚騰汽車集團早已超前部署做好萬全準備，全面迎接保時捷品牌的純電新時代。全新台南保時捷中心也將同步設置Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備，以展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，明年正式落成啟用後將為南台灣地區的保時捷電動車主，帶來最快捷便利的充電新體驗。

台南市長黃偉哲表示：「台南市政府非常感謝也十分支持尚騰汽車集團深耕台南並提供大規模投資，這不僅將能帶動在地汽車市場的產業發展且增進就業機會，更重要的是為大台南地區引進全新世代電動車生態鏈，對於南台灣電動車市場在使用觀念與推廣方面將有莫大幫助！台南府城作為台灣歷史最悠久的古都，我們期待這座得天獨厚的美麗城市，能夠在保留傳統與追求創新二者相互融合的過程中，展現最強大的發展能量！」