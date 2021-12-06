針對釋迦及蓮霧外銷受阻，農委會比照鳳梨模式，以轉移外銷目標市場、擴大內銷；國內通路大賣場包括全聯、家樂福、全家等力挺果農，開賣外銷級釋迦、蓮霧等當季優質好果，協助農民走過低潮，其中大型賣場家樂福約提供2-300公噸，而全家則約100公噸。

家樂福自即日起至16日聯手農糧署支持台灣在地農業，推薦鳳梨釋迦、蓮霧等當季水果，包括嘉義縣椪柑、台南市柳丁、高雄市蜜風鈴子彈蓮霧、屏東蓮霧、台東縣鳳梨釋迦等，外銷級的鳳梨釋迦二顆149元，蓮霧平均每盒500克約在99-129元不等。

全聯指出，受到外銷市場影響，全聯身為本土企業，肯定好食材且鼓勵消費者選購「正時」的水果，產季期間推出農糧署「好釋蓮蓮」活動，同步促銷鳳梨釋迦與子彈蓮霧，根據BBC報導，釋迦是排名全世界營養食物的第2名，而台灣也是全世界釋迦最大產量的輸出國，此次嚴選台東外銷等級的鳳梨釋迦，即日起至16日於門市販售外銷等級及盒裝的原果，指定時間優惠價59元~88元，全聯電商平台PXGo!也將推出鳳梨釋迦預購、團購。

全家便利商店長期支持在地農業，鮮食蔬果食材有8成都是選用優質國產良品，為了支持國產鳳梨釋迦、蓮霧，「全家」從產地採購鳳梨釋迦約50噸，於「全+1」Line社群電商平台推出各式箱購，15日起並於全台店鋪推出鳳梨釋迦果盒或單顆銷售89元，子彈蓮霧亦在社群線上推出禮盒箱購，以行動支持在地農民及國產優質農特產品。