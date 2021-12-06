「有了與在地緊密連結的產業發展，才能留住人才、持續創新，讓地方真正的生生不息。」為解決台灣人口減少且過度集中在都市，造成城鄉發展失衡，國發會推動地方創生，將2019年定位為地方創生元年；與此同時，民間的腳步也不停歇，今年「遠見高峰會」其中一場專題論壇，特別安排第一線推動地方創生者，包括信義企業集團創辦人周俊吉、京城銀行董事長戴誠志、馬祖小柒咖啡創辦人邱思奇，暢談地方創生之路的心得，並提出面對疫後局勢的建議。

「地方創生讓偏鄉永續發展」專題論壇，由前國發會主委、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶擔任主持人。周俊吉表示，信義房屋推動「社區一家」計畫17年，過程中發現許多由社區自發性推動且做得很好的社區營造，因缺乏在地產業的經濟支持，逐漸走向凋敝，相當可惜；透過今年成立的「台灣地方創生基金會」，希望更全方位協助推動社區營造的個人或團隊，串聯需要的資源，打造出讓社區能長久發展的商業模式。

結合社區營造的地方創生，不僅能讓經濟成長，也能讓在地物產物盡其用、在地人才人盡其才、在地商品貨暢其流，並拉近居民間的連結。當小微商家茁壯後，再透過「創業者共創平台基金會」發展成中小型企業，接著也有機會參與「產業創生平台」，接軌國際技術與資金。周俊吉認為，這樣一個「創生生態系」，有別於選擇投資成本最低的地方，且隨時可能遷往其他地點的外來投資，更能讓地方欣欣向榮，彼此之間也可以互相學習、提攜與共創。

京城銀行定位為社區型的銀行，也與信義企業集團共同推動台灣地方創生基金會成立。戴誠志說，縣市合併後，原屬於台南縣的新營明顯可以看出凋零，由此可見產業對於地方的重要性，如何打造有尊嚴的工作機會，才能吸引年輕人返鄉，在地就業與就學。

邱思奇返回家鄉馬祖創業，將咖啡與馬祖在地知名的高粱酒相結合，開發具有地方特色的美食，且開在當地的菜市場，則是青年返鄉創業的代表。他坦言，一開始對於創業很沒有信心，甚至必須斜槓維持生計，但透過結合地方特色，例如以馬祖鄉音的諧音來為品項命名，又經常在店內和遊客分享關於馬祖的文化等特色，3年來終於讓品牌有了初步的成果。

面對人口減少、城鄉失衡等國安問題，三人指出，更應透過產業復興、地方創業、文史重建等作法帶動人口回流。周俊吉進一步說明，如果能系統性地透過地方創生，活絡在地經濟並增加就業機會，年輕人就能留在家鄉生活。

遠見高峰會每年邀請超過70位產官學界領袖人物與會，今年亦有來自企業、經濟、政治等領域的重量級人物雲集，包括副總統賴清德、六都市長、華碩董事長暨企業永續發展協會理事長施崇棠、信義企業集團創辦人周俊吉等，分別針對地緣政治、零碳經濟、地方創生、超高齡社會的醫療革新、教育創新、數位轉型等共10個議題進行專題演講及論壇。