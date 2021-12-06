調查局航業調查處基隆站前組長徐宿良涉嫌勾結黑幫盜賣查扣的毒品獲利1.68億元，6日出庭供稱不會理財，所有錢都交給妻子處理，還打包票絕對不會做非法的事，自己身上只有悠遊卡和妻子的副卡，要辦活動還得跟妻子商借，也自承光靠薪水買不起這麼多賓士，但從來沒想過會被發現，沒有洗錢意圖。

調查局航業調查處基隆站去年底爆發遺失6.5公斤安非他命證物案，檢調追查驚見徐宿良妻子李翠萍生活豪奢，帶名牌包、開名車，抽絲剝繭追出徐涉嫌和黑幫毒梟掛勾6度掉包、盜賣扣案的毒品，獲利達1.68億元，創執法官員貪瀆金額最高紀錄，徐被依貪汙、毒品、洗錢等罪嫌起訴。

「我一直都認為沒人會發現！」徐宿良6日第3度出庭，法官詢問有關洗錢部分，徐自承不善理財，連同薪水和販毒所得等所有收入都交給妻子處理，自己平時只有一張悠遊卡、妻子的信用卡副卡和2、3000元現金，有時要以組長身分辦活動時，還得向妻子借個2、3萬元，名下唯一的薪轉帳戶也都在妻子手上，強調以為不會有人發現，因此從來沒有想過要隱匿財產，遑論洗錢。

徐宿良自承面對販毒得來的大筆金錢也不知該如何處理，都交給妻子，妻子也曾懷疑公務員怎能有這麼大筆收入，他都再三保證，可能有灰色地帶，但絕不會做非法的事情，後來張姓販毒共犯來家裡，他就瞞騙妻子是和張合夥投資夜店生意所得，雖然除了薪水之外有時會當仲介獲利1、2萬至3、40萬，但也自承光憑薪水根本無法5度買下賓士，一台甚至要價700萬，還自曝一直都是無殼蝸牛，直到2016年才在基隆買下1500萬的房子。

徐宿良也提到，從來不會過問妻子如何花用，直到被逮後才知道妻子曾幾度匯錢給小舅子帳戶，但也認為就是姐弟正常互動，畢竟根本不敢讓妻子或小舅子知道自己在販毒，重申跟洗錢無涉，他也坦言妻子認為錢太多放家裡不安心，原計畫放銀行保險箱，後來決定買外幣，他都未過問，僅有購屋和購車時會陪同，但也都在妻子名下，直到他向妻子感嘆名下都沒財產，妻子才把馬自達轎車登記在徐的名下。

徐也因明知毒品不見，也未送法務部鑑識科學處鑑定，卻在2019年11月26日回覆桃檢檢察官催辦公文時，函文給桃檢稱毒品送鑑中，和詹姓下屬等人同被控公務員登載不實罪，他則供稱對細節沒印象，也認為面對檢方詢問調查進度，沒必要詳述毒品在哪，不解為何當時要特別回函，但自己蓋章是事實，尊重其他共犯證述。

徐宿良面對法官提問知無不言，數度強調都是如實告知，法官諭知12月16日續行準備程序庭。

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