台中市警察局長蔡蒼柏6日於烏日分局，舉行「中市第2選區立委缺額補選」及「110年全國性公民投票」選舉安全維護、查察會議。（台中市警局提供／黃國峰台中傳真）

公投18日登場、緊接著還有明年1月9日的台中市第二選區立委補選，打造乾淨選風，台中市警局長蔡蒼柏6日表示，投入警力，全力執行各項選舉查察工作，防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉投票作業，確保投票過程公平、公正。

台中市警局局長蔡蒼柏，6日上午於烏日分局召開，中市第2選區立委補選及公民投票選舉安全維護及查察會議，會中要求各單位加強蒐報賄選買票及選舉賭盤等情資，落實各項蒐證查處作為，如有發現違法介入選舉情形，即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，全力執行各項選舉查察工作，防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉投票作業，確保投票過程公平、公正。

蔡蒼柏指出，本次全民公投，中市共有1872個投開票所，當日將投入警力6千餘人，進行各項安全維護工作，而明年度立委補選，將有258個投開票所，預計當日投入警力1600餘人，台中市警局已做好全面維安整備工作。

蔡蒼柏強調，對公投、立委補選，市警局絕對有能力與決心做好治安維護工作，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉情事，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。

另為因應突發狀況，特請警政監林宏儒6日起進駐烏日分局，統合督辦各項選舉查察事宜，並由副局長鄧學鑫實施專案督導，做好各項維安與突發事故應變，讓本次投票、選舉能平安、順利完成。

警方呼籲，有關第二選區立委補選案，民眾如發現有賄選買票或選舉賭盤不法情事，請踴躍撥打檢舉110專線報案，警方除將嚴密保護檢舉者身分外，並立即追查偵辦，如據而查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元之高額檢舉獎金。