與台灣斷交的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞6日在國會不信任案辯論中指出，日前索羅門群島首都的動盪是受到台灣「代理人」(agents)所策動。外交部今天嚴正駁斥蘇嘉瓦瑞總理的不實指控。對於蘇嘉瓦瑞嫁禍台灣政府及對我國友好的民主派人士的不負責任言行，外交部也表達遺憾並予以譴責。

索羅門群島首都荷尼阿拉上月發生動亂，要求蘇嘉瓦瑞下台，國會擬表決蘇嘉瓦瑞的不信任案。索國最大省馬萊塔省省長蘇達尼日前表示，若蘇嘉瓦瑞遭罷免，索國應恢復與台灣的邦交關係，因為兩國共享民主價值。蘇嘉瓦瑞則暗指動亂受到台灣、美國等「外力」介入煽動。

外交部發言人歐江安今天嚴正駁斥蘇嘉瓦瑞總理的不實指控。對於蘇總理將個人施政不力所引發的群眾不滿聲浪，嫁禍至台灣政府及對我國友好的民主派人士，外交部對蘇總理不負責任的言行表達遺憾並予以譴責。

外交部重申，期盼索羅門群島人民持續以和平理性的方式，表達意見及對自由民主的支持；我國政府同時呼籲索羅門群島中央政府傾聽人民的聲音，切莫妄想依循中國獨斷專權的模式治理國家及統治人民，背棄太平洋區域良善的民主制度與團結傳統。