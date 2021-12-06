綠委高嘉瑜施暴林秉樞被爆與台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬裝熟，張忠謀今(6)日出席司法院的演講時親口對媒體證實，林秉樞曾找過他老婆，但談了什麼事，他並不清楚。對此，資深媒體人黃揚明在臉書上秀出一張林秉樞和張淑芬的合照，並表示，「會是林秉樞放臉書的合照這次嗎？」

高嘉瑜受暴案引發社會關注，高嘉瑜前男友馬文鈺日前爆料，林秉樞曾到處炫耀和張淑芬炒股私訊截圖，但並未獲證實。張忠謀今6日受邀至司法院演講，一下車就被媒體詢問，而他也親口對媒體證實，林秉樞曾找過他太太，但談了什麼事，他並不清楚。

對此，黃揚明在臉書上PO出一張一張林秉樞和張淑芬的合照，並指出，今天台積電創辦人張忠謀證實了，林秉樞曾見過他的妻子張淑芬一面，「會是林秉樞放臉書的合照這次嗎？」

此外，針對施暴案不斷延燒，高嘉瑜今天前往立法院質詢簽到，看到在場記者守候時，終於忍不住煩心表示，這新聞到底要報多久，可不可以到這禮拜就不要再報了？一旁記者也希望能不要再報導，高也直言，真的很無聊。

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