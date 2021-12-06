繼10月份營收改寫歷史新高後，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）11月營收再度以23.82億元刷新紀錄，年增4.61％、月增0.72％，第四季營收有機會創單季歷史新高；2021年累積營收達236.37億元，年增2.47％，

穩懋表示，第四季手機還是不錯，對營運展望不變，單季營收預計季增mid-single digit（中個位數，約4～6％）百分比，毛利率則預計約為high-thirties（37～39％），也估計產能利用率將較第三季的約95％進一步提升，目前訂單能見度看到2022年農曆年前。

穩懋2021年第三季營收為67.61億元，對照公司所預期，12月營收在約23.66～25.01億元，第四季營收展望的季增4～6％即可達標，且依此推算，單季營收有機會叩70億元大關、創單季營收歷史新高。

依日前法說會指出，穩懋低軌道衛星相關產品營收列於Infra.（基礎建設）中，營收占比在低個位數，目前出貨量並不大，但毛利很好，並無淡旺季之分。美國太空探索公司SpaceX近日傳出有破產風險，但相關供應鏈表示，下單、投產皆正常，並未出現任何變動。

日前外資出具報告指出，穩懋將協助蘋果（APPLE）在2022年新機iPhone14（暫稱）中導入磷化銦邊射型雷射技術（InP EEL），進一步強化屏下感測技術，進而縮小手機頂部瀏海面積。

穩懋強調，光感測持續有多項不同的研發計畫正進行中，新材料如磷化銦等的研發也都在各項計畫中，終端應用並不僅限於手機，諸如手持裝置、車用光達（LiDAR）等都包括其中。

至於第四季產品組合，依法說會預估，與第三季相差不大；穩懋第三季產品組合，cellular（手機行動網路）45～50％、 Wi-Fi 10～15％、Infra.15～20％，其他（如VCSEL面射型雷射）19％。