禾聯碩（5283）6日董事會通過上半年配息4元，預計明年3月17日為除息交易日，同時也通過為了配合營運需求，投資3000萬元設立子公司「大菱企業」、持股100％，成立副品牌。禾聯碩指出，該子公司主要業務仍以家電為主，不過透過副品牌與現有禾聯品牌有所區隔，並增加不同客群，至於細節則還在規劃中。

禾聯碩自2019年以來股利政策改為上、下半年配息，2019年上、下半年配息分別為4元、4.16元，2020年上、下半年分別為4元，上半年每股純益為5.95元，配發4元現金股息，前三季每股純益為9.13元。

禾聯碩指出，今年6至9月間，由於天雨天數較多及疫情影響通路消費意願，營收出現衰退，不過自10月起，市場對於家電後續漲價的預期心理，加上五倍券帶動家電消費意願，過去進入淡季的空調銷售更呈現「淡季不淡」的情形，帶動10月營收成長逾三成，今年全年度獲利表現可望朝連續六年賺逾一個資本額前進。