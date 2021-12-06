正式踏入12月，當然少不了要為耶誕節做好布置、交換禮物、聚餐等各種準備，PChome 24h購物就發現，因為目前消費者還是無法出國旅遊，因此都會把節慶計劃轉向國內聚餐及居家派對，帶動站上如耶誕樹、鍋具、精油等居家佈置關鍵字熱搜成長，當中耶誕樹的搜尋量更年增60%，而為了居家聚會，美型簡約及耶誕款的鍋具更成最受歡迎商品，正好趁雙12下手最划算。

PChome 24h購物在25日前特別祭超人氣的LE CREUSET耶誕新品1件7折、4件6折的上市優惠。（PChome 24h購物提供）

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PChome 24h購物也貼心特別推出相關優惠，不僅獨家帶來摩達客PC獨家特選經典耶誕樹6件組，限時特賣3000元有找即可為家中帶來濃濃的耶誕氣氛，而為了應付耶誕聚餐，當然少不了要漂亮的餐具，所以25日前更特別祭超人氣的LE CREUSET耶誕新品1件7折、4件6折的上市優惠，另外還有最近周銷量達翻倍成長的香氛蠟燭也享66折或組合等優惠。

PChome 24h購物的AYDRY&Co. 白茶簡約白色六角錫罐香氛蠟燭，31日前特價850元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的APEX聖誕風彈蓋保溫杯450ml，31日前2入特價399元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也在12日前加碼鉅獻超狂許願金，單筆消費滿1200元登記即抽「一件不留許願金」1.2萬元，而11日到12日期間累積消費滿1萬2000元抽訂單全額免費回饋；APP專屬優惠活動就在8日當天發送84折折價券外，18日、28日消費再抽掃地機器人與OPPO手機，活動期間至PChome 24h購物臉書官方社團曬單再享700 P幣輕鬆拿，更有iRobot掃地機器人、SONY藍牙喇叭大方送等活動。