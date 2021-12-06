台股今(6)日下跌8.93點，收在17688.21點，守住月線，三大法人同步賣超，外資終止連3買，反手賣超78.5億元，大賣聯電、台積電、華邦電、宏碁等電子股，今日盤面熱門股貨櫃三雄、航空雙雄則是外資買超標的。

台股早盤一度下跌逾百點，來到17585.95點，今日上市的力積電收盤大漲52.1%，收在75.9元，資金反排擠其他晶圓代工個股，台積電收盤下跌8元，守住600元整數大關，貨櫃三雄與航空雙雄支撐大盤指數，終場以17688.21點作收，下跌8.93點，成交量2953億元。

三大法人同步賣超，合計賣超88.64億元，其中，外資賣超78.5億元，自營商賣超8.72億元，投信賣超1.38億元。

外資今日賣超第1名個股為聯電，共賣超14,411張，第2名為華邦電，共賣超14,233張，第3名為宏碁，共賣超13,048張，都是外資上周五買超前5名標的。

外資賣超第4至第10名標的依序為友達、台積電、大同、台企銀、國泰智能電動車(00893)、日月光投控以及開發金，其中，外資賣超台積電9,888張，是連續2個交易日賣超。

至於外資買超前10名個股則為群創、元晶、長榮、中信金、長榮航、中鴻、陽明、萬海、仁寶、新興，其中包括今日逆勢上漲的貨櫃三雄，如果加上買超第14名的華航，航空雙雄也都在外資買超之列。

陽明收在125.5元，上漲3.72%，長榮收在141元，漲幅5.62%，萬海收在176.5元，漲幅達7.29%，華航則收在26.55元，上漲2.91%，長榮航則上漲4.17%，收在26.2元。