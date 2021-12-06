南投縣衛生局為提升疫苗施打率，6、7日在家樂福南投店、埔里店，設置莫德納疫苗接種站，施打疫苗還可獲贈100元禮券或等值禮品；南投醫院則是開放夜間施打疫苗，民眾可透過網路預約，或直接到院掛號。

吳先生到家樂福南投店施打第1劑疫苗後表示，有沒有送禮券不是太重要，但是，不用預約、隨到隨打很方便，讓他可以抽空接種疫苗，打完感覺比較安心。還有雇主陪同3名外籍移工打疫苗，3人都是打第1劑，收到工作人員送上的禮券和小點心，讓他們充滿驚喜。

衛生局長陳南松表示，南投縣第1劑涵蓋率74.9％，第2劑涵蓋率為56.9％，希望早日達成全國指標第1劑80％及第2劑達60％；滿18歲以上符合資格者可接種第1、2、3劑，第1劑打AZ疫苗滿8周以上，可混打莫德納疫苗，接種時間為上午10點至下午1點、晚間5點至8點，免預約可現場登記，但記得帶健保卡和接種小黃卡。

衛生福利部南投醫院，開辦夜間施打莫德納疫苗，施打時間為每周一至周五晚上6點30分至9點，民眾可透過網路掛號，或是到院在櫃台掛號。

陳南松提醒民眾，把握機會踴躍前往接種疫苗，尤其，秋冬季節是流感及新冠病毒活躍好發期間，加上春節境外返鄉人潮將至，請尚未完成第2劑的民眾，盡速接種疫苗，以獲得完整的保護力。相關疫苗接種訊息，縣政府也會配合中央疫苗撥配時程，在縣政府及衛生局網站、粉絲專頁公告周知，也歡迎民眾加入南投縣政府line官方帳號或臉書粉絲專頁。