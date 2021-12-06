作曲家陳可嘉將透過講座音樂會，帶觀眾了解江文也的室內樂作品。（李欣恬攝）

享譽國際樂壇的已故作曲家江文也，是台灣首位奪得奧林匹克國際音樂比賽作曲獎的音樂家，作品多元，但卻因時代而被捲入政治糾葛，一生曾住過台灣、日本和大陸，並經歷文革，作品一度要被時代埋沒。近期客委會和國家交響樂團合作，由指揮家呂紹嘉擔任藝術顧問，攜手作曲家陳可嘉、學者劉麟玉、沈雕龍等人，規劃系列曲目，帶觀眾重新了解江文也。

呂紹嘉表示，在台灣較為熟悉的江文也作品為《台灣舞曲》、《北京點點》等，「從這兩部作品可以看見江文也的命運，是一個被政治主導的時代，從《北京點點》可聽見一種漫步式的主題，像是俄國作曲家穆索斯基的《展覽會之畫》，但是一種非常東方式的思古幽情主題，裡面還有一曲〈正陽門〉，也很像《展覽會之畫》裡的〈基輔城門〉，但是是非常東方式的遊行，如同我小時候看到的民間遊行，代表江文也很用功，吸收了西方作曲技法，寫出了一個很東方的作品。」

呂紹嘉表示，每次讀到江文也的故事都覺得不勝唏噓，「在中外音樂史上很難看到這樣的例子，他的一生漂泊，卻自始至終抱持對原鄉的想念。他對音樂有無條件的熱愛，在20幾歲時自己找老師學作曲，憑著天分和努力，打進日本主流樂壇，但在日本參加比賽永遠得到第二名。」

呂紹嘉表示，曾在前輩作曲家郭芝苑訪談江文也的內容裡發現，江文也對總是得第二名並不介意，「他在意的是音樂和藝術，性格也是樂觀的，即使遇上文化大革命，也利用時間整理樂譜，還研究推拿，想著如果不能作曲，同樣能透過雙手療癒他人。」

陳可嘉表示，江文也可說是全方位的藝術家，對創作有很大的能量，「他對這個世界的呼喚，都是透過音樂和文字傳達。他對藝術家跟作曲家的認同，是高於其身分認同，他熱愛這個世界，自始至終都是很有世界觀的人。」演出將於12月11日在台北國家演奏廳登場。