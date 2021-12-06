大陸官方智庫──社會科學院今（6）天在北京發布的2022年《經濟藍皮書》分析指出，未來一段時期全球經濟將延續復甦走勢，但復甦面臨不確定性，預計2021年大陸經濟增長8.0％，2022年經濟增長5.3％左右。

藍皮書認為，2022年保持經濟平穩運行面臨的風險和挑戰較多，部分中低收入國家疫苗供給短缺、接種進度緩慢，一些地區確診感染人數再創新高，加之大宗商品價格上漲、海運運力不足、晶片等關鍵零部件供應鏈緊張、國際宏觀政策協調困難加大等問題，也進一步加劇了世界經濟復甦前景的不確定性。

藍皮書認為，大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，預計2022年大陸經濟增長5.3％左右。隨著主要經濟體產能逐步修復，中國出口替代效應將有所減弱，預計2022年進口和出口增速分別為10.4％和6.0％，增速明顯回落，但仍保持一定韌性。

藍皮書預計大陸2022年物價總體溫和上漲，PPI漲幅下降，CPI漲幅提高，PPI和CPI分別上漲5.0％和2.5％，兩者剪刀差明顯縮小。