林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案扯出綠營網軍鬥爭，燒出政商大老施壓媒體風暴，更讓總統府國策顧問詹宏志請辭，引發各界關注。不過，國民黨台北市議員游淑慧卻發現，從事發到現在，林秉樞似乎都還沒聘請律師，而原因會是知錯承擔？還是淡定靠勢？還是在等老大派律師來？

游淑慧今天(6日)在臉書上表示，游淑慧今天(6日)在臉書上表示，事情發生到今天， 似乎林秉樞還沒有聘請律師，因為都只看到高委員那邊的律師出面。而林秉樞即便遭羈押禁見，聘請律師、與律師會面，還是他的權利，但未見他的動作。

游淑慧指出，如果林秉樞被羈押至今都沒找律師，大家覺得是知錯承擔？淡定靠勢？還是在「等老大派律師」來？畢竟老大派的律師， 也會順便轉達老大的意思。

網友們也留言回應，「誰要淌著渾水」、「大尾到不用律師？」、「還在開會還沒決議」、「靜靜的看戲就好」、「有沒有律師根本不影響結果吧？」。

此外，針對警方移送林秉樞至新北地檢署途中，竟然還可以一邊遭上銙押解一邊「舉行記者會」，法界質疑，媒體對林秉樞提問後，林講了很多涉及偵查祕密，這些話很有可能就是在交代同夥或串供，後來也有一男一女去旅館幫他收東西，新北地檢署及警方應該調查，是否經林的隔空放話，有同案共犯為他滅證。