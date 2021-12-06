2021年即將邁入尾聲，Peugeot Citroen汽車總代理寶嘉聯合宣布，舉辦「2022 PEUGEOT CITROEN法式團圓樂新春健診服務」，即日至2022年1月28日，提供Peugeot Citroen車主免費健診及年終零件特惠，車主返廠參加新春健診服務活動並消費滿3000元，還可獲得時尚兼具實用性的九合一摺疊式隨身工具組。

另寶嘉聯合針對2010年12月31日前領牌的Peugeot Citroen車主，推出「老朋友．冬之獻禮」專屬優惠，活動從即日起至2022年2月底。