材料-KY（4763）因絲束和醋片需求強勁，且醋酐開始批量出貨，11月營收2.67億元，年增23％，為歷史新高；前11月營收24.38億元，年增15％，亦創同期新高。目前訂單能見度良好，明年度訂單已陸續談妥，成長動能延續，供應鏈改變的長期趨勢也支持營運成長。

材料-KY董事長王克璋表示，11月醋酐外賣497噸，12月營收應有相同水準。明年除訂立的長期合同中已漲價15％；絲束全年訂單已接滿，還因明年第二季增加4000噸產能，超接20％。在訂單放大、動力煤、天然氣及醋酸等原物料處下行趨勢，明年利潤空間會比今年大很多。

材料-KY認為，歐美逐漸解封，鏡框終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。另因貿易戰再次升溫與與地緣政治情勢變化使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠，看好中國醋片內需市場。

王克璋指出，醋酸纖維下游率先進入循環經濟應用，醋酸纖維的利用和回收都取得可喜成就，甚至包括眼鏡膠框及面板的回收再使用，都變成實際可操作的物料循環。尤其，醋酸纖維是「存量經濟」，在世界上有寡佔的供需情況，不會因利潤超高，造成供應量增加，預期未來五年營利均能穩定增長。

王克璋透露，目前絲束廠總設計年產1.6萬噸，明年擬上半年新增4000噸產能，另規劃加快醋酸纖維長／短絲的面料使用、纖維素在手機面板的偏光片，及油漆塗料的應用。因應循環經濟發展機會，研發中的可生物降解紡織纖維也有初步成果，正著手進行推廣與評估擴大生產。