Youtuber魚乾（Annie）以清新外型和活潑個性，受到網友喜愛，近日她趁著休假北上出遊，未料在入住的民宿遇到「惡鄰」，對方一行人從下午2點開趴一路吵鬧到隔天凌晨，就算出面提醒或找警察來都沒用，讓她十分無奈，影片曝光後，不少網友也直呼誇張。

魚乾4日以「出去玩真的不要吵到鄰居欸」為題上傳新影片，表示自己北上遊玩，沒想到遇上一群惡房客住樓下，對方從下午2、3點就開趴到深夜12點半，後來她和友人忍不住提醒若再吵就要報警，才暫時找回寧靜。

惡鄰開趴16小時直到凌晨，讓魚乾很無奈。（圖／翻攝自Youtube）

可安靜沒多久，樓下房客又繼續喧嘩，不但音樂開很大聲，還會發出巨響，那時已經凌晨1點多，期間房東去了2次，那時他們就會裝乖一下下，接著警察前來關心時，對方也會變得很安靜，但只要房東、警察一走，他們就又恢復惡行，持續到凌晨近6點，讓魚乾幾乎一夜沒睡，本來是抱著難得排時間休息度假，結果卻遇到這種狀況，一夜沒睡隔天還要開車，讓魚乾崩潰直呼「齁呦，很累啦」。

最後，魚乾用字幕感嘆萬一今天是她吵到別人，自己應該會被公審，並呼籲：「希望大家出去遊玩都能維持社區安寧，或者尋找適合開派對之場所」，網友看完影片也傻眼留言「光看就氣得要命了，你們脾氣也太好了吧！辛苦了」、「半夜真的是尊重一下要休息的人，想開趴真的可以自己去荒郊野外的獨棟房子開趴」、「辛苦了～出門就應該互相尊重跟包容」。