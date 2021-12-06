今年全國移民節選在屏東勝利星村創意生活園區封街歡慶，將以「移人皮箱」方式，呈現扎根在台灣的青春故事。（林和生攝）

大海納百川，不同國家文化，都需要被看見！全國移民節將於12日在屏東勝利星村創意生活園區封街歡慶，今年以「南國共好、攜手前行」為主題，邀集來自越南、印尼、泰國、土耳其共9國新住民，以「移人皮箱」方式，呈現扎根在台灣的青春故事。

根據最新統計，屏東縣共有1萬9742位新住民，長期為屏東帶來源源不絕的新力量，屏東縣長潘孟安表示，移民署首次將移民節移師屏東，結合縣內觀光與文化能量，藉以展現新住民活力。

新住民漂洋過海來到台灣，面臨工作、文化等壓力，仍不屈不撓，在家人陪伴下落地生根，令人動容與敬佩；各國新住民以「移人皮箱」方式，呈現扎根在台灣的青春故事，讓民眾從入場就能聽見、看見移人移民的縮影，潘孟安也逐一細聽大夥述說故事。

來自土耳其的翟銘楷，因為疫情影響，始終與台灣親人分隔兩地，而他的行李箱陪伴他漂洋過海，終於見到他日夜思念的妻兒；越南黎子慇來台18年，他的行李箱帶著神像，從小到大的信仰、心靈寄託。

活動當日還有來自印尼、泰國、馬來西亞、緬甸、俄羅斯、墨西哥等國家新住民，充滿愛與豐富的移人故事，除展現屏東對於新住民族群向下扎根的行動力，更體現社會共存共融精神。

為讓來自不同國家的新住民及二代能夠以自身專業出發，創造生活與經濟價值，屏縣府早在5年前規畫每月一次的新住民市集，邀請多國新住民家庭參與；利用美食及舞蹈作媒介，藉由行銷販售及介紹家鄉產品，同時也幫助部分家庭獲得經濟及社會地位改善。