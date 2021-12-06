《後宮甄嬛傳》是經典的宮廷劇，該戲播出已10年仍讓戲迷津津樂道，只是，卻有劇迷入戲太深，對飾演安陵容的女星陶昕然一陣飆罵「一到皇宮你地位提升，人就變了」、「活該沒有自己的孩子，活該生不下來」，讓陶昕然氣到截圖PO網，並發文酸：「你這麼重視我，我要是沒反應好像對不起你」。

35歲陶昕然在《後宮甄嬛傳》飾演城府頗深的「安陵容」，在劇中和情同姊妹的甄嬛、沈眉莊反目成仇，最後安陵容自食惡果，結束可悲可憎的一生，陶昕然也以此角色打開知名度，未料卻有劇迷入戲太深，在網上標記她並發文咒：「一到皇宮你地位提升，人就變了」、「活該沒有自己的孩子，活該生不下來」、「你還處處維護，不惜生命的代價」，留言已分不清該網友是入戲還是現實。

陶昕然不勝其擾，她氣到截圖PO網，並發文反酸「你這麼重視我，我要是沒反應好像對不起你，哈」，陶昕然無奈寫下：「什麼時候ID都需要用身份證實名認證多好，每個人都為自己的言行負責任」，粉絲則紛紛留言安慰：「10年了還沒出戲？」、「別理他...證明演得好」、「角色是角色，演員是演員」。

陶昕然微博全文。（圖／取材自陶昕然微博）

其實，陶昕然不只遭酸民無端咒罵，她今年初再穿上戲服、詮釋安陵容時，就曾被酸顏值長歪了、變大餅臉，對此，陶昕然則展現高EQ說：「其實每個人的容顏是會隨著心境而改變的，當你心裡裝著愛與平靜，你會發現在你的眉宇間能看到開闊，當你內心充滿衝突，生活也會充滿衝突，所有的一切其實都寫在臉上」，正能量反擊酸民負評。