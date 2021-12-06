中華汽車（2204）宣布，為衝刺年終業績，12月針對商車及乘用車產品推購車優惠，購買GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS任一車種，即可獲得市價4.2萬元的TAKASHIMA高島愛舒服沙發按摩椅；購買COLT PLUS、ZINGER PICK UP任一車種，即可獲得市價1.08萬元的TAKASHIMA高島六星級美足機；買菱利（Veryca）送延長保固至四年或12萬公里。