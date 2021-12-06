台南市長黃偉哲在維基百科的暱稱原本是「阿哲市長」，最近卻一度被改為「阿哲西瓜市長」。對此，黃偉哲6日表示，此事屬近期網軍案的延伸，目前司法單位已經展開偵辦；儘管他沒有提告，但也尊重司法。

據了解，黃偉哲在維基百科上的暱稱，10月下旬曾經被修改為「「阿哲西瓜市長」，但最近被人發現後，今天已經恢復為「阿哲市長」。

對此，黃偉哲也認為，網路是工具，可以幫忙賣農產品，也可能帶來負能量，但最重要的是人心的良善。

他還舉例說，最近有1則網路新聞，台南張爸爸賣橘子籌措女兒的醫藥費，請大家多多幫忙。