中市李姓男子與女網友小美在網路僅認識8天，相聊甚歡在去年4月間相約見面，李趁機拿走她的鑰匙拒不歸要脅同居，小美不從，他翻臉施暴，拿剪刀抵住脖恫嚇「要死一起死」拘禁9小時、強制性侵2次，小美趁隙逃走報警。台中高分院依妨害性自主等罪將李男判刑9年6月，仍可上訴。

判決書指出，李男在2020年3月8日在網路認識小美，兩人相約在同年4月4日初次見面後，隔天下午傍晚小美帶小孩與李購物、用餐後，再將孩子送到前夫住處，李趁機拿走她的鑰匙拒絕歸還，小美只好隨他搭車返住處。

李拿出剪刀作勢剪包包要脅同居，小美不從被糾纏到5日凌晨，決定放棄離去，豈料，李男竟動手施暴，持剪刀抵住她脖子恫嚇：「妳走的話，要死一起死」、「要嘛乖乖聽話，要嘛就死路一條」等語恫嚇拘禁。

李還持剪刀抵脖恫嚇強制性交得逞，直到中午11時許騎機車載小美離開，但恫嚇若逃跑，就闖紅燈同歸於盡，帶她到事務所、髮廊、國術館及洗車場等多處，晚間到醫院進診間就診，小美趁機逃走求助報警。

李到案否認涉妨害自由及性侵，辯稱兩人期間形同男女朋友，性關係是兩廂情願，雖因溝通發生爭執，他只輕推小美，不讓她離開是擔心她深夜在外危險。

小美的驗傷報告，後腦撞擊、頸部及手臂瘀青、抓傷及挫傷等傷勢，她6日還以通訊軟體Line向友人求援，傳出「救我」、「我被人帶走」、「這男的不讓我回家」、「我受傷」等訊息，一審法官不採信李男說法，依加重強制性交及傷害等罪各判刑7年6月及4年。李男不服上訴，二審法官部分駁回、部分撤銷改判，並定應執行刑為9年6月。