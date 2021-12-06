什麼東西掉進馬桶最麻煩？一名網友表示，肥皂不小心滑進馬桶，結果導致馬桶塞住了，害他弄了三天三夜，引起網友熱烈討論，還意外釣出過來人透露，可以用一些妙招快速解決。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，不小心把一塊肥皂掉進馬桶，害他弄了三天三夜，用了三瓶鹽酸和很多水，最後燒三鍋熱水沖下去，馬桶才終於通了，也讓他記取教訓，以後洗澡一定要蓋馬桶蓋。

貼文曝光後引起熱烈討論，網友紛紛回應「我家是被屎堵住…通了很多天了」、「有種東西叫疏通管」、「肥皂還能溶解，我兒子丟玩具車進去」、「馬桶沖熱水有爆裂可能，要注意！」、「有一種想撿不敢撿的傷痛」、「這個故事告訴我們，以後要用沐浴乳」。

有過來人建議倒熱水下去泡，水冷了就再倒一鍋下去，等肥皂泡軟了就比較容易沖走了；也有人說先把馬桶水箱浮球抬起固定，讓冷水別再流進水箱，然後拿蓮蓬頭開熱水沖馬桶，並一邊拿通馬桶的一直捅，十幾分鐘後就好了。

此外，還有人建議去化工行買鹼片，或是交給水電處理，不用一個小時，也有人好心提醒，為了避免悲劇再次發生，下次洗澡時記得要用香皂網袋，便宜又安全，還可以幫助起泡。