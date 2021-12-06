去年胡姓通緝犯到加油站竊取保險箱的錢後逃逸，警方據報展開圍捕，胡男開車衝撞實習警員，檢方依殺人未遂罪將他起訴，基隆地方法院依加重竊盜等罪輕判4年6月，上訴後，台灣高等法院開庭，胡男辯稱不知撞到人。

35歲的胡男在去年11月12日清晨，開車到基隆市一家加油站後，侵入辦公室偷走保險箱鑰匙，再竊走保險箱裡的40萬多現金；隔天警方查出胡的行蹤進行圍捕，胡開車衝撞，林姓實習警員閃避不及被撞。