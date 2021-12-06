基隆市警察局發布最新中階警官陞職案，局長劉耀欽到任後，首次進行大規模人事異動，共有15名二線二星中階警官調動。其中原二分局偵查隊副隊長劉挺淵直接升任刑警大隊偵一隊長、原安樂派出所長羅軒偉與百福派出所長李羿伸互調。

第四分局今日上午主持交接典禮，邀請轄區議員、里長及地方人士蒞臨觀禮，分局長陳啓明，除感謝卸任所長羅軒偉於本分局任期內克盡職責，服務時所付出與努力，給予高度的肯定，同時介紹新任所長李羿伸的學、經歷豐富，曾任職雙北地區重要分局轄區派出所長職務，一定能勝任，並期勉秉持服務地方的熱誠，發揮所長，帶領同仁為基隆市的治安與交通努力、打拚。

第三分局下午在百福派出所舉辦卸新任所長佈達典禮，分局長呂芳逸肯定李羿伸任職任期間堅守崗位、盡忠職守，舉辦歡送茶會感謝，並邀請議員、里長、警友會、義警、民防幹部等貴賓蒞臨參加，並也指示新任所長要全力以赴，讓轄區治安平穩、交通順暢、民眾安心，展現守護人民的決心。

本次調整職務人員如下：

1、督察科風紀股股長白清秋調派督察科督勤股股長。

2、督察科督勤股股長吳志賢調派督察科風紀股股長。

3、第二分局偵查隊警務員兼副隊長游挺淵調派刑警大隊偵一隊隊長。

4、第二分局勤指中心主任彭梅貞調派第三分局勤指中心主任。

5、第三分局勤指中心主任林明信調派第二分局勤指中心主任。

6、第二分局第四組組長張朝興調派第三分局警備隊隊長。

7、第一分局第四組組長陳玉書調派第二分局第四組組長。

8、交通隊第二組組長廖尉賓調派第一分局第四組組長。

9、第三分局第五組組長李文雄調派交通隊第二組組長。

10、行政科警務員曾維群調派第三分局第五組組長。

11、第二分局第一組組長廖昭智調派第四分局第四組組長。

12、第四分局第四組組長許文鳴調派第一分局第三組組長。

13、第一分局第三組組長許耀彬調派第二分局第一組組長。

14、第三分局百福派出所警務員兼所長李羿伸調派第四分局安樂派出所警務員兼所長。

15、第四分局安樂派出所警務員兼所長羅軒偉調派第三分局百福派出所警務員兼所長。