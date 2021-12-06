台東縣政府今晚辦理打疫苗送電影票活動，現場彩燈讓接種疫苗多了耶誕氣氛。（莊哲權攝）

台東縣政府今天晚上6點至8點在秀泰影城1樓廣場接種莫德納疫苗，前200位施打後可獲得秀泰影城電影票1張或地區農會200元禮券，傍晚5點多就有不少民眾等候，6點不到號碼牌已經接近40號，衛生局人員表示，過去曾開出700個施打莫德納名額，預約人數只有1成，這次算是頗為踴躍。

「打疫苗還有耶誕節的氣氛」，今天接種疫苗的大部分是打第2劑，有部分是AZ混打，由於秀泰事前就在廣場布置了繽紛的耶誕彩燈，陳姓小姐說，感覺滿溫暖的，因為喜歡看電影，所以選擇電影票；陳姓民眾認為，送電影票或禮券不是主要誘因，最重要的還是為家人的健康著想；另外，在影城工作的林姓員工也來接種第2劑。

縣長饒慶鈴表示，此次接種疫苗為莫德納，只要滿18歲以上未接種新冠疫苗民眾、第2劑（第1劑打莫德納滿4周以上，或第1劑打AZ滿8周且欲混打莫德納）、已完成2劑新冠疫苗疫苗接種滿5個月欲施打追加劑者，可攜帶健保卡於6、7日下午6點至8點到秀泰影城旁廣場施打。

另外，台東縣政府自即日起到12月9日止，配合鄉鎮市衛生所推出隨到隨打、夜間接種、社區設站3項莫德納疫苗接種方案，方便民眾就近施打，接種就送洗碗精或衛生紙等等各種實用好禮。

饒慶鈴指出，面對新變種病毒Omicron來勢洶洶，世界各國都繃緊神經，中央開放已完整接種疫苗且滿5個月之民眾，可追加接種第3劑莫德納疫苗，為了鼓勵符合對象者盡快完成接種，除了全縣各衛生所自4日起啟動連續2周假日加開120多場次接種場次外，12月6日起至9日縣府更加開多場次莫德納「隨到隨打」、「社區接種」、「夜間施打」等場次，方便民眾可就近施打。