對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，傳出人脈驚人，PChome集團董事長詹宏志遭爆為林關說媒體，辭去國策顧問的職務；林還曾找上台積電創辦人張忠謀的妻子張淑芬；林母告別式贈花名單更是集結立委、上市公司董座，被網友戲稱「全明星」。律師林智群表示，不管你是否喜歡林秉樞的人脈經營術，但現實生活裡真的有人是這樣經營的；不過說到人脈，林智群認為紫衣seafood才是最高明的，因為一堆人去蹭、捐贈還怕師父不接受，這才是人脈的最高境界。

林智群在臉書發文指出，「說到人脈，紫衣seafood是最高明的！不用去蹭別人，一堆專業人士都去蹭他，donate之外，送名車還怕師父不接受，這才是人脈的最高境界。」。

此外，林秉樞的人脈經營術，不管你是否喜歡，但現實生活裡面，真的有人是這樣經營的。「就是到處認識人（有力人士），然後說我認識誰誰誰喔，讓自己看起來很強。」。

林智群表示，他看不懂林秉樞對人脈的認知跟運用人脈的邏輯，因為林難道不知道「『當你出的包很大的時候，什麼人脈都救不了你』嗎？」。

林智群分享，與其「把遇到的人變成貴人」，還不如「先把自己變成別人的貴人」，當你有價值的時候，就是別人的貴人了，更舉例「像郭董很有錢，他就可以投資別人的新創事業」、「像林北胡說八道還有一堆粉絲，就可以幫忙別人代言」。他認為，把自己培養好，變成別人可以依靠的貴人，比一天到晚蹭名人，重要多了。